21 січня 2026, 13:59

Суд не заарештував кошти Тимошенко, але заарештував майно її чоловіка та майно, вилучене під час обшуку

21 січня 2026, 13:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вищий антикорупційний суд з третьої спроби розглянув клопотання прокурорів щодо арешту майна глави парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко

Як передає RegioNews, про це стало відомо з трансляції засідання у залі суду.

Суд частково задовольнив клопотання не арештовувати кошти на рахунку Юлії Тимошенко. Водночас було накладено арешт на майно чоловіка та наклав арешт на майно нардепки, вилучене під час обшуку.

Коли суддя пішов у нарадчу кімнату, Тимошенко заявила у коментарі журналістам, що подаватимуть позов проти НАБУ і САП.

Обшуки та підозра Тимошенко: що відомо

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

