21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
10 березня 2026, 22:55

На Рівненщині потяг на смерть збив пенсіонера

10 березня 2026, 22:55
Фото: Національна поліція
У Рівненській області потяг збив пенсіонера. На жаль, чоловік загинув на місці

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 10 березня близько 10:30 поблизу вулиці Здолбунівська. 52-річний машиніст вантажного потягу застосував естрене гальмування. На жаль, це не врятувало чоловіка, який, за словами машиніста, лежав на залізничній колії. Від отриманих травм 78-річний пенсіонер загинув на місці.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) КК України", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше на Волині потяги збили на смерть чоловіка та 17-річного юнака. Слідчі встановлюють обставини подій.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
