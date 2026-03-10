На Рівненщині потяг на смерть збив пенсіонера

Фото: Національна поліція

У Рівненській області потяг збив пенсіонера. На жаль, чоловік загинув на місці

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 10 березня близько 10:30 поблизу вулиці Здолбунівська. 52-річний машиніст вантажного потягу застосував естрене гальмування. На жаль, це не врятувало чоловіка, який, за словами машиніста, лежав на залізничній колії. Від отриманих травм 78-річний пенсіонер загинув на місці.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) КК України", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше на Волині потяги збили на смерть чоловіка та 17-річного юнака. Слідчі встановлюють обставини подій.