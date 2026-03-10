21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
Фото: Національна поліція
У Черкасах викрили злочинну групу, яка вимагала гроші у затриманих за "спокійне перебування" у слідчому ізоляторі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що організатором схеми був так званий "смотрящий", який діяв безпосередньо у виправній установі. До діяльності він залучив двох "кримінальних авторитетів" віком 34 та 22 роки.

Виконуючи вказівки лідера, спільники погрожували арештованим фізичною розправою та змушували їх платити за власну безпеку та відсутність конфліктів.

Під час обшуків за місцями утримання зловмисників правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують їхню причетність до злочинів.

Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває для визначення ролі та кваліфікації дій ще одного учасника угруповання.

Нагадаємо, на Хмельниччині судили жінку, яка купувала, зберігала та пересилала наркотики в місця позбавлення волі. Вона була співучасницею злочинної організації із пʼяти осіб, лідером якої був "смотрящий"за відділенням № 5 держустанови "Райківецька виправна колонія (№ 78)".

