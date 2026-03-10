Старовинні ікони та барометр: прикордонники Буковини зупинили незаконне вивезення

Фото: Facebook/Чернівецький прикордонний загін

На українсько-румунському кордоні прикордонники задокументували дві спроби незаконного переміщення предметів, які можуть мати історико-культурну цінність

Про це повідомив Чернівецький прикордонний загін, передає RegioNews.

Під час огляду вантажопасажирського автобуса у міжнародному пункті пропуску "Дяківці" охоронці кордону виявили дві старовинні ікони та барометр. 34-річний перевізник не надав жодних документів на предмети.

Згодом аналогічний випадок зафіксовано у 42-річного громадянина України, який намагався вивезти старовинну ікону на власному мікроавтобусі.

Усі предмети вилучено та направлено на експертизу для встановлення їхньої належності до культурних цінностей.

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти колекцію цінних артефактів: 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфську прив’язну сокиру та 16 старовинних монет різних номіналів.