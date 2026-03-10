21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
10 березня 2026, 20:58

Старовинні ікони та барометр: прикордонники Буковини зупинили незаконне вивезення

10 березня 2026, 20:58
Фото: Facebook/Чернівецький прикордонний загін
На українсько-румунському кордоні прикордонники задокументували дві спроби незаконного переміщення предметів, які можуть мати історико-культурну цінність

Про це повідомив Чернівецький прикордонний загін, передає RegioNews.

Під час огляду вантажопасажирського автобуса у міжнародному пункті пропуску "Дяківці" охоронці кордону виявили дві старовинні ікони та барометр. 34-річний перевізник не надав жодних документів на предмети.

Згодом аналогічний випадок зафіксовано у 42-річного громадянина України, який намагався вивезти старовинну ікону на власному мікроавтобусі.

Усі предмети вилучено та направлено на експертизу для встановлення їхньої належності до культурних цінностей.

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти колекцію цінних артефактів: 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфську прив’язну сокиру та 16 старовинних монет різних номіналів.

На Буковині викрили мікроавтобус із "сюрпризом": 4000 пачок сигарет у подвійному днищі
03 березня 2026, 18:17
03 березня 2026, 18:17
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Значна частина українців на повоєнних виборах зробить вибір не на користь "партій військових"
10 березня 2026, 22:08
На Буковині запрацював "банк на колесах"
10 березня 2026, 21:45
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
10 березня 2026, 21:08
На Полтавщині лікарі з чоловіка з інвалідністю вимагали гроші за довідку
10 березня 2026, 20:55
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
10 березня 2026, 20:42
20-кілометрова буферна зона – це те, що росія методично робить уже кілька років
10 березня 2026, 20:36
На Закарпатті невідомі з палками пошкодили службовий бус ТЦК
10 березня 2026, 20:24
Увірвався через вікно і вкрав касу: в Києві чоловік пограбував салон краси
10 березня 2026, 20:15
Фіктивні кредити на 35 млн грн: ексголова банку та директор постануть перед судом
10 березня 2026, 20:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
