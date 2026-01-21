Стало відомо, чому Коломойський не прибув на засідання суду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Невідомі готували замах на відомого бізнесмена Ігоря Коломойського, коли його мали доставити на чергове засідання суду

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у листі СБУ, який зачитав нардеп Олексій Гончаренко на засіданні ТСК.

За його словами, Ігоря Коломойського не доставлять на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради у зв’язку із загрозою замаху на його життя, яке планувалося на момент його транспортування на засідання.

Відомство отримало лист від СБУ, де зазначалася інформація про прибуття Ігоря Коломойського до сесійної зали Київської міської ради на засіданні, яке мало відбутися 21 січня 2026 року.

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває у СІЗО через підозри у фінансових злочинах.

Як повідомлялось, НАБУ розслідує фінансові махінації Ігоря Коломойського в "Укрнафті" на 13,8 млрд грн. Наразі правоохоронці продовжують збирати докази для повного встановлення обсягів фінансових порушень та відповідальності осіб, причетних до махінацій.