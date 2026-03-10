На Полтавщині лікарі з чоловіка з інвалідністю вимагали гроші за довідку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у чоловіка інвалідність третьої групи з дитинства. Дві лікарки вимагали з нього гроші за "позитивине вирішення питання" щодо продовження статусу інвалідності.

Досудове розслідування вже завершено. Найближчим часом лікарки постануть перед судом.

