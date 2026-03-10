21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
10 березня 2026, 20:55

На Полтавщині лікарі з чоловіка з інвалідністю вимагали гроші за довідку

10 березня 2026, 20:55
Фото: Національна поліція
У Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вимагання грошей.

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у чоловіка інвалідність третьої групи з дитинства. Дві лікарки вимагали з нього гроші за "позитивине вирішення питання" щодо продовження статусу інвалідності.

Досудове розслідування вже завершено. Найближчим часом лікарки постануть перед судом.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

