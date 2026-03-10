Стало відомо, хто поїхав на Близький Схід домовлятися про взаємну допомогу Україні

фото: Офіс Президента України

Секретар Ради національної оборони та безпеки та глава переговорної делегації України Рустем Умєров із військовими поїхав на Близький Схід, щоб домовлятися про взаємну допомогу Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації", – йдеться у заяві.

За словами Зеленського, Умєров разом із військовими, розвідкою, Міністерством оборони та МЗС готуватиме конкретні домовленості щодо того, аби ті, хто звертається до України по підтримку, також надавали допомогу.

"Стабільність потрібна і нам. Треба, щоб ті, хто зараз, звертається до України по підтримку, – щоб вони й надалі допомагали нашому захисту, нашій ППО передусім", – додав гарант.

Раніше Зеленський повідомив, що за останній місяць ЗСУ провели низку важливих дій на півдні країни, включно з відновленням контролю на близько 400-435 кілометрів.