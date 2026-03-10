21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
10 березня 2026, 23:02

Стало відомо, хто поїхав на Близький Схід домовлятися про взаємну допомогу Україні

10 березня 2026, 23:02
фото: Офіс Президента України
Секретар Ради національної оборони та безпеки та глава переговорної делегації України Рустем Умєров із військовими поїхав на Близький Схід, щоб домовлятися про взаємну допомогу Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації", – йдеться у заяві.

За словами Зеленського, Умєров разом із військовими, розвідкою, Міністерством оборони та МЗС готуватиме конкретні домовленості щодо того, аби ті, хто звертається до України по підтримку, також надавали допомогу.

"Стабільність потрібна і нам. Треба, щоб ті, хто зараз, звертається до України по підтримку, – щоб вони й надалі допомагали нашому захисту, нашій ППО передусім", – додав гарант.

Раніше Зеленський повідомив, що за останній місяць ЗСУ провели низку важливих дій на півдні країни, включно з відновленням контролю на близько 400-435 кілометрів.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
