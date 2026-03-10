На Львівщині вчителька вчиняла насильство до учнів: поліція розпочала перевірку

Фото: Національна поліція

У Львівській області проводять перевірку за фактом неправомірних дій вчительки щодо учня. Це сталось під час уроку іноземної мови

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому вчителька під час уроку, ймовірно, вчиняє фізичне та психологічне насильство щодо одного з учнів.

Поліція розпочала перевірку. Попередньо, це сталось в загальноосвітній школі одного із сіл Буської територіальної громади Золочівського району під час уроку іноземної мови у п’ятому класі.

Зараз правоохоронці вже внесли дані до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

