21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
10 березня 2026, 22:40

На Буковині загорівся будинок: постраждала дитина

10 березня 2026, 22:40
Фото: ДСНС
У Чернівецькій області сталась пожежа. Травми отримали троє людей

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, пожежа в Чернівецькій області сталась в екосистемі. Через це також загорівся житловий будинок. Травми отримали троє людей. Серед постраждалих неповнолітній.

"Тільки вдумайтеся: упродовж минулої доби на території України виникло 117 пожеж в екосистемах загальною площею 46,7 га. І це тільки початок теплого сезону! Будьте свідомими та дотримуйтеся правил пожежної безпеки", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, на Полтавщині сталась пожежа через опалення. Постраждали шестеро дітей.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
