На Буковині загорівся будинок: постраждала дитина
У Чернівецькій області сталась пожежа. Травми отримали троє людей
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
Як розповіли рятувальники, пожежа в Чернівецькій області сталась в екосистемі. Через це також загорівся житловий будинок. Травми отримали троє людей. Серед постраждалих неповнолітній.
"Тільки вдумайтеся: упродовж минулої доби на території України виникло 117 пожеж в екосистемах загальною площею 46,7 га. І це тільки початок теплого сезону! Будьте свідомими та дотримуйтеся правил пожежної безпеки", - закликають рятувальники.
Нагадаємо, на Полтавщині сталась пожежа через опалення. Постраждали шестеро дітей.
