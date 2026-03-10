21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
UA | RU
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 11 березня, тепла весняна погода очікується по всій країні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Погода УНІАН.

Завтра практично по всій країні повітря прогріється до приємних +12...+16 градусів, а в декількох областях очікується до +17.

Температура буде підніматися завдяки легкій хмарності та великій кількості сонячних прояснень. Без опадів.

Як повідомлялось, у вівторок, 10 березня в Україні потепліло до +17 градусів. Протягом дня було без опадів. В більшості регіонів панувала суха і сонячна погода.

