21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
10 березня 2026, 21:45

На Буковині запрацював "банк на колесах"

10 березня 2026, 21:45
фото: Чернівецька обласна військова адміністрація
У Чернівецькій області розпочав роботу перший на заході України підрозділ дистанційного обслуговування Ощадбанку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернівецьку ОВА.

"На Буковині запрацював перший на заході України "банк на колесах" – підрозділ дистанційного обслуговування Ощадбанку", – йдеться у повідомленні.

"Банк на колесах" функціонує на базі спеціалізованого броньованого автомобіля, який обладнаний супутниковим зв'язком Starlink, сучасними засобами безпеки та новітньою банківською технікою.

Мобільний банк створений для забезпечення доступу населення до банківських послуг у населених пунктах, де відсутні стаціонарні банківські відділення.

Нагадаємо, на Буковині аферисти, представившись працівниками банку, вкрали в людей понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали розслідування.

09 березня 2026
10 березня 2026, 22:08
07 серпня 2025
