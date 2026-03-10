На Буковині запрацював "банк на колесах"

фото: Чернівецька обласна військова адміністрація

У Чернівецькій області розпочав роботу перший на заході України підрозділ дистанційного обслуговування Ощадбанку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернівецьку ОВА.

"На Буковині запрацював перший на заході України "банк на колесах" – підрозділ дистанційного обслуговування Ощадбанку", – йдеться у повідомленні.

"Банк на колесах" функціонує на базі спеціалізованого броньованого автомобіля, який обладнаний супутниковим зв'язком Starlink, сучасними засобами безпеки та новітньою банківською технікою.

Мобільний банк створений для забезпечення доступу населення до банківських послуг у населених пунктах, де відсутні стаціонарні банківські відділення.

Нагадаємо, на Буковині аферисти, представившись працівниками банку, вкрали в людей понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали розслідування.