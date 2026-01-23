Справа Шурми: суд призначив заставу одному із фігурантів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Як зазначається, фігурант буде зобов’язаний дотримуватися таких обов’язків:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду

не відлучатися без дозволу за межі Запорізької області

здати на зберігання закордонний паспорт

утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними

Підприємство "Нацпрод" має зв'язок із братом Ростислава Шурми Олегом. Також відомо, що Скляр допомагав відмивати кошти для Шурми та його брата.

Зокрема він спільно із бухгалтером фірми підписував документи, на підставі яких подавались фейкові показники виробленої електроенергії на окупованій території.

Насправді електроенергія не передавалась, але фірми Шурми продовжували отримувати за неї гроші.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України",

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.