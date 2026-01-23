16:04  23 січня
У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 16:43

Справа Шурми: суд призначив заставу одному із фігурантів

23 січня 2026, 16:43
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора та призначив директору ПП «Нацпрод» Ігорю Скляру 3 млн грн застави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Як зазначається, фігурант буде зобов’язаний дотримуватися таких обов’язків:

  • прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду
  • не відлучатися без дозволу за межі Запорізької області
  • здати на зберігання закордонний паспорт
  • утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними

Підприємство "Нацпрод" має зв'язок із братом Ростислава Шурми Олегом. Також відомо, що Скляр допомагав відмивати кошти для Шурми та його брата.

Зокрема він спільно із бухгалтером фірми підписував документи, на підставі яких подавались фейкові показники виробленої електроенергії на окупованій території.

Насправді електроенергія не передавалась, але фірми Шурми продовжували отримувати за неї гроші.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України",

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Шурма Ростислав Ігорович суд ВАКС корупційний скандал залог
Стало відомо, чому Коломойський не прибув на засідання ТСК
21 січня 2026, 20:50
Суд не заарештував кошти Тимошенко, але заарештував майно її чоловіка та майно, вилучене під час обшуку
21 січня 2026, 13:59
САП просить суд конфіскувати активи ексначальника ТЦК на Полтавщині
21 січня 2026, 08:20
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Чиновника КМДА підозрюють у завданні збитків столиці на понад півмільярда гривень
23 січня 2026, 17:45
6 тисяч доларів за "свободу": у Києві торгували зняттям з розшуку ТЦК
23 січня 2026, 17:25
Виступи Трампа і Зеленського у Давосі протоптали стежку до "тристороннього формату" перемовин
23 січня 2026, 17:19
За Юлію Тимошенко внесли заставу - ВАКС
23 січня 2026, 16:45
Піарник Банкової та Єрмака залишився без "броні"
23 січня 2026, 16:35
Інвалідність за 20 тисяч "зеленими": на Хмельниччині ділок торгував діагнозами для ухилянтів
23 січня 2026, 16:25
В Івано-Франківську знайшли тіло жінки біля будинку: пенсіонерка випала з вікна
23 січня 2026, 16:05
У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії
23 січня 2026, 16:04
СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених
23 січня 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »