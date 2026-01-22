Майже 3 тисячі будинків у Києві досі без тепла – роботи тривають цілодобово

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 22 січня у Києві близько 3 тисяч багатоповерхових будинків залишаються без теплопостачання внаслідок російської атаки

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, за минулу ніч тепло підключили до 227 будинків, вже вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го та 20-го січня.

У столиці також продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Комунальники та енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути киянам тепло та світло в оселі, наголосив Кличко.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Як відомо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в столиці підготували низку технічних рішень, які дадуть змогу замінити авар.ійні відключення на жорсткі, проте передбачувані графіки