В Україні оголосили нові графіки відключень світла на 22 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 22 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Коли електроенергія з’являється за графіком, енергетики просять споживати її ощадливо.

