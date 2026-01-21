В Україні оголосили нові графіки відключень світла на 22 січня
У четвер, 22 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
Як зазначили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.
Коли електроенергія з’являється за графіком, енергетики просять споживати її ощадливо.
Як повідомлялось, трагічно загинув ексглава Укренерго. Йдеться про Олексія Брехта, який понад 24 із них він віддав роботі в компанії.
