Багатотисячне місто на Одещині залишилось без світла і тепла після нічної атаки РФ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Місто Чорноморськ в Одеській області залишилось без електропостачання та опалення внаслідок російської атаки 22 січня

Як передає RegioNews, про це повідомив мер міста Василь Гуляєв.

"Ворог вкотре атакує наше місто, сьогодні дійсно ситуація важка. В місті немає світла, котельня не працює. Якщо світло не з'явиться, після обіду запустимо котельню в аварійному режимі на генераторі", – зазначив він.

Наразі водопостачання у місті здійснюється, однак подача води на верхні поверхи відбуватиметься за графіком, про який буде повідомлено додатково.

Також мер Чорноморська повідомив, що лікарня працює на генераторах, а школи вимушено перейшли на дистанційне навчання.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок російської атаки загинув підліток. Хлопцеві було 16 років.