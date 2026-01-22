14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 12:49

Багатотисячне місто на Одещині залишилось без світла і тепла після нічної атаки РФ

22 січня 2026, 12:49
Місто Чорноморськ в Одеській області залишилось без електропостачання та опалення внаслідок російської атаки 22 січня

Як передає RegioNews, про це повідомив мер міста Василь Гуляєв.

"Ворог вкотре атакує наше місто, сьогодні дійсно ситуація важка. В місті немає світла, котельня не працює. Якщо світло не з'явиться, після обіду запустимо котельню в аварійному режимі на генераторі", – зазначив він.

Наразі водопостачання у місті здійснюється, однак подача води на верхні поверхи відбуватиметься за графіком, про який буде повідомлено додатково.

Також мер Чорноморська повідомив, що лікарня працює на генераторах, а школи вимушено перейшли на дистанційне навчання.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок російської атаки загинув підліток. Хлопцеві було 16 років.

22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
