18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 20:39

В Офісі президента немає опалення і забороняють використовувати електрообігрівачі

21 січня 2026, 20:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Радниця керівника Офісу президента України (ОП) Вікторія Страхова повідомила про відсутність опалення в будівлі Офісу і заборону використовувати електрообігрівачі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ї сторінку у соцмережі.

"У нас холодно, хоч значно тепліше ніж в деяких моїх знайомих, у кого зараз ані опалення ані електропостачання й майже 0 у квартирі. Принаймні холодніше ніж у мене вдома на Оболоні. Хоч опалення вимкнуте й там й там", – йдеться у повідомленні радниці.

За її словами, температура у неї в кабінеті приблизно 13 градусів тепла, але це більше ніж в інших кабінетах.

Вікторія Страхова заявила, що в Офісі також заборонили використовувати електрообігрівачі.

Раніше в Укренерго повідомили, що багато регіонів залишились без електропостачання через нічні та ранкові атаки РФ на об’єкти енергетики.

Україна Офіс президента опалення відключення світла
