21:17  21 січня
Антарктичну експедицію уперше очолить 31-річна українка
22:30  21 січня
"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 07:16

Київ днями перейде на жорсткі, але прогнозовані графіки – Шмигаль

22 січня 2026, 07:16
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Денис Шмигаль
Читайте также
на русском языке

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Києві підготували низку технічних рішень, які дадуть змогу замінити аварійні відключення на жорсткі, проте передбачувані графіки

Про це він повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Шмигаля, ситуація в енергосистемі столиці залишається вкрай напруженою.

"У Києві продовжують діяти екстрені відключення, проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлене завдання вийти на цей режим у найближчі дні", – зазначив він.

Щодо теплопостачання та соціальної сфери: частково стабілізовано роботу теплогенерації, додав міністр. Наразі без опалення залишаються 3 261 будинок. Завдання комунальних служб – протягом дня подати тепло в якнайбільшу кількість помешкань.

На критичних точках міста задіяні 124 генератори різної потужності. Також у Києві працюють 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Раніше повідомлялося, що до української столиці наступного тижня прибудуть з Німеччини ще дві когенераційні установки, які забезпечать киян електро- і теплопостачанням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ тепло електрика Деніс Шмигаль енергетика графік відключення світла аварійна бригада
В Україні оголосили нові графіки відключень світла на 22 січня
21 січня 2026, 21:03
В Офісі президента немає опалення і забороняють використовувати електрообігрівачі
21 січня 2026, 20:39
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
21 січня 2026, 18:24
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Замість $1 500 – до 8 років ув'язнення: у Києві затримали палія авто військового
22 січня 2026, 08:21
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
22 січня 2026, 07:54
На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще 6 – поранені
22 січня 2026, 07:50
Загарбники обстріляли чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження та постраждалі
22 січня 2026, 07:40
Умєров розповів, з ким зустрічалася українська делегація в Давосі
22 січня 2026, 07:36
Російська армія втратила за добу в Україні майже 1100 військових
22 січня 2026, 07:23
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: пошкоджено "Епіцентр" та приватні будинки
22 січня 2026, 07:02
Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, як секс-іграшки можуть врятувати під час блекаута
21 січня 2026, 23:55
Український актор Назар Задніпровський зізнався, чому він не служить
21 січня 2026, 23:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »