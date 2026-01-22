Київ днями перейде на жорсткі, але прогнозовані графіки – Шмигаль

Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Києві підготували низку технічних рішень, які дадуть змогу замінити аварійні відключення на жорсткі, проте передбачувані графіки

Про це він повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Шмигаля, ситуація в енергосистемі столиці залишається вкрай напруженою.

"У Києві продовжують діяти екстрені відключення, проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлене завдання вийти на цей режим у найближчі дні", – зазначив він.

Щодо теплопостачання та соціальної сфери: частково стабілізовано роботу теплогенерації, додав міністр. Наразі без опалення залишаються 3 261 будинок. Завдання комунальних служб – протягом дня подати тепло в якнайбільшу кількість помешкань.

На критичних точках міста задіяні 124 генератори різної потужності. Також у Києві працюють 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Раніше повідомлялося, що до української столиці наступного тижня прибудуть з Німеччини ще дві когенераційні установки, які забезпечать киян електро- і теплопостачанням.