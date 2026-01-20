Фото: Телеграм/Юлія Свириденко

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Найближчим часом Україна отримає нові партії енергетичного обладнання та гуманітарної допомоги від Азербайджану, Словаччини та Чехії. За її словами, поставки є частиною системної міжнародної підтримки української енергетики в умовах постійних обстрілів інфраструктури.

До України надійдуть генератори, трансформатори та кабельна продукція. Також у складі вантажів передбачене медичне обладнання й інша гуманітарна допомога для потреб громад. В Уряді уточнюють, що техніку планують розподілити між регіонами, які найбільше постраждали від пошкодження енергетичних об’єктів.

Окремо повідомляється про фінансову підтримку з боку Ірландії. Наступного тижня країна перерахує €25 млн до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти спрямують на закупівлю резервного обладнання, а також на відновлення об’єктів генерації та розподілу електроенергії.

В уряді наголошують, що міжнародна допомога дозволяє швидше повертати тепло і світло в домівки українців. Паралельно триває робота з іншими партнерами щодо нових поставок техніки та фінансування. Усі ресурси використовуються для стабілізації енергосистеми та мінімізації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру.

