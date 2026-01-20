17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
12:35  20 січня
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 16:39

"Енергоатом" можуть частково приватизувати

20 січня 2026, 16:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна готова до приватизації чверті "Енергоатому"

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, держава готова до приватизації великих держкомпаній, зокрема до продажу 25% акцій НАЕК "Енергоатом", однак це потребує залучення фінансових установ та готовності європейських партнерів.

"У питанні "Енергоатому" ми готові продати чверть компанії", – зазначив він.

Водночас міністр зауважив, що великі європейські компанії, що займаються ядерною енергетикою, наразі мають власні труднощі, що ускладнює придбання частки в Україні під час або після війни.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оприлюднили так звані плівки Міндіча, які вказують на функціонування схеми відкатів у компанії "Енергоатом". За даними, від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди, а незаконно отримані кошти відмивали через так званий бек-офіс у центрі Києва. Загальна сума виведених грошей становила близько 100 мільйонів доларів.

Розслідування НАБУ встановило, що керівником цієї корупційної схеми був бізнесмен Тимур Міндіч. Згідно зі слідством, він контролював фінансові потоки, визначав розміри виплат і сприяв вирішенню питань у своїх інтересах, у тому числі в галузях енергетики та оборони, використовуючи вплив на керівників центральних органів влади.

1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою. Наступним кроком правоохоронних органів, ймовірно, стане оголошення його у міжнародний розшук.

приватизація Україна економіка Енергоатом енергетика
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
