"Енергоатом" можуть частково приватизувати

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, держава готова до приватизації великих держкомпаній, зокрема до продажу 25% акцій НАЕК "Енергоатом", однак це потребує залучення фінансових установ та готовності європейських партнерів.

"У питанні "Енергоатому" ми готові продати чверть компанії", – зазначив він.

Водночас міністр зауважив, що великі європейські компанії, що займаються ядерною енергетикою, наразі мають власні труднощі, що ускладнює придбання частки в Україні під час або після війни.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оприлюднили так звані плівки Міндіча, які вказують на функціонування схеми відкатів у компанії "Енергоатом". За даними, від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди, а незаконно отримані кошти відмивали через так званий бек-офіс у центрі Києва. Загальна сума виведених грошей становила близько 100 мільйонів доларів.

Розслідування НАБУ встановило, що керівником цієї корупційної схеми був бізнесмен Тимур Міндіч. Згідно зі слідством, він контролював фінансові потоки, визначав розміри виплат і сприяв вирішенню питань у своїх інтересах, у тому числі в галузях енергетики та оборони, використовуючи вплив на керівників центральних органів влади.

1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою. Наступним кроком правоохоронних органів, ймовірно, стане оголошення його у міжнародний розшук.