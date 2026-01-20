В Укренерго розповіли про стане енергосистеми після масованої ракетно-дронової атаки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки РФ. У багатьох регіонах застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Це пояснюється тим, що агресор здійснив комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії", – зазначають у компанії.

Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

"Фахівці "Укренерго" та інших компаній роблять усе можливе, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, через обстріли в регіонах України запровадили аварійні вимкнення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.