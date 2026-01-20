17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
12:35  20 січня
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 17:52

В Укренерго розповіли про стане енергосистеми після масованої ракетно-дронової атаки

20 січня 2026, 17:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки РФ. У багатьох регіонах застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Це пояснюється тим, що агресор здійснив комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії", – зазначають у компанії.

Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

"Фахівці "Укренерго" та інших компаній роблять усе можливе, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, через обстріли в регіонах України запровадили аварійні вимкнення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

"Енергоатом" можуть частково приватизувати
20 січня 2026, 16:39
Нічний обстріл України: РФ атакувала "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами
20 січня 2026, 10:19
Рада без тепла та води: апарат ВР переходить на дистанційку
20 січня 2026, 09:44
На Київщині загорівся житловий будинок: загинув чоловік
20 січня 2026, 18:55
Україна отримає енергообладнання з трьох країн та €25 млн допомоги від Ірландії
20 січня 2026, 18:46
На Львівщині викрили чоловіка, який поширював дитячу порнографію
20 січня 2026, 18:35
Проти Петрова відкрили справу про держзраду: оприлюднені деталі ЄРДР
20 січня 2026, 18:27
Кинув дровину і бив по голові та тулубу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив лежачу матір
20 січня 2026, 18:15
Прогулявся кілька годин: на Львівщині судили за СЗЧ солдата, який пішов на нічну "вилазку"
20 січня 2026, 17:55
Фіктивне батьківство для виїзду за кордон: на Дніпропетровщині судитимуть 14 учасників схеми
20 січня 2026, 17:49
Четверо людей травмовані: на Житомирщині 17-річний водій спричинив ДТП
20 січня 2026, 17:28
3 тисячі за свободу від мобілізації: на Харківщині правоохоронець влаштовував на роботу чоловіка, якого шукає ТЦК
20 січня 2026, 17:25
