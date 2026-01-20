17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
20 января 2026, 17:52

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной ракетно-дроновой атаки

20 января 2026, 17:52
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине идет ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки РФ. Во многих регионах применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях достаточно жесткие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Это объясняется тем, что агрессор нанес комплексный удар, нанеся повреждения и объектам генерации, и сетям передачи и распределения электроэнергии", – отмечают в компании.

Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также – в Полтавской области. Продолжительность вынужденных обесточений вне графиков в этих регионах самая длинная.

"Специалисты "Укрэнерго" и других компаний делают все возможное, чтобы заживить всех абонентов или, по крайней мере, существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, из-за обстрелов в регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

Все новости »
07 августа 2025
