В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после массированной ракетно-дроновой атаки

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине идет ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки РФ. Во многих регионах применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях достаточно жесткие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Это объясняется тем, что агрессор нанес комплексный удар, нанеся повреждения и объектам генерации, и сетям передачи и распределения электроэнергии", – отмечают в компании.

Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также – в Полтавской области. Продолжительность вынужденных обесточений вне графиков в этих регионах самая длинная.

"Специалисты "Укрэнерго" и других компаний делают все возможное, чтобы заживить всех абонентов или, по крайней мере, существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, из-за обстрелов в регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.