Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 січня підрозділи протиповітряної оборони уразили 342 цілі ворога

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував Україну однією протикорабельною ракетою "Циркон”, 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300, 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів, близько 250 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 10:00 сили ППО знищили або подавили 342 цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька дронів росіян.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.