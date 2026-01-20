10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 10:19

Нічний обстріл України: РФ атакувала "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами

20 січня 2026, 10:19
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 20 січня підрозділи протиповітряної оборони уразили 342 цілі ворога

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував Україну однією протикорабельною ракетою "Циркон”, 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300, 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів, близько 250 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 10:00 сили ППО знищили або подавили 342 цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька дронів росіян.

Атака на Україну 20 січня 2025 року

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна дрон ракета атака ППО ракетний удар безпілотники
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
20 січня 2026, 13:19
На Львівщині митники затримали бус із партією вживаних ноутбуків на понад 600 тис. грн
20 січня 2026, 13:03
На Київщині під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку: суд ухвалив рішення у справі
20 січня 2026, 12:49
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 12:35
Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 січня 2026, 12:22
Біля колій на Рівненщині знайшли скинуті ворожим "Шахедом" міни
20 січня 2026, 12:20
10 загиблих та шестеро поранених: який вирок на Хмельниччині отримав водій за смертельну ДТП
20 січня 2026, 12:15
Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні
20 січня 2026, 12:05
У Києві завідувачка лабораторії вимагала чверть мільйона з підприємця
20 січня 2026, 11:55
У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному
20 січня 2026, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »