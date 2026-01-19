Цієї ночі існує загроза нового комбінованого удару РФ по Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 20 січня росіяни можуть нанести новий комбінований удар по Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал INSIDER UA.

Як зазначається, до удару можуть бути залучені борти МіГ-31К, ударні/імітаційні БПЛА, балістичні ракети Іскандер-М, далека балістика, а також крилаті ракети наземного базування Іскандер-К.

"Київ та область – особлива увага. Ворог днями проводив активну розвідку території", – йдеться у повідомленні.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників. За його словами, росіяни зможуть застосовувати проти України до 1000 дронів на добу.