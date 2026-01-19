Цієї ночі існує загроза нового комбінованого удару РФ по Україні
У ніч на 20 січня росіяни можуть нанести новий комбінований удар по Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал INSIDER UA.
Як зазначається, до удару можуть бути залучені борти МіГ-31К, ударні/імітаційні БПЛА, балістичні ракети Іскандер-М, далека балістика, а також крилаті ракети наземного базування Іскандер-К.
"Київ та область – особлива увага. Ворог днями проводив активну розвідку території", – йдеться у повідомленні.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників. За його словами, росіяни зможуть застосовувати проти України до 1000 дронів на добу.
В кількох регіонах України через обстріли запроваджені аварійні відключення електроенергіїВсі новини »
19 січня 2026, 08:50РФ вночі атакувала Україну 145 безпілотниками: є влучання на 12 локаціях
19 січня 2026, 08:36Сили оборони за добу ліквідували понад 1000 росіян – Генштаб
19 січня 2026, 07:20
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35В Одеському ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка
19 січня 2026, 21:19Кабмін запровадив нову мережу прихистків при відключеннях на понад 48 годин: що важливо знати
19 січня 2026, 20:33Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
19 січня 2026, 20:22На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли
19 січня 2026, 20:18В Одесі на жвавій вулиці невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус
19 січня 2026, 20:02Росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині
19 січня 2026, 19:59Пожежа в приватному будинку на Київщині забрала життя чоловіка: поліція розслідує обставини
19 січня 2026, 19:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »