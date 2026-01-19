20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 20:41

Цієї ночі існує загроза нового комбінованого удару РФ по Україні

19 січня 2026, 20:41
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 20 січня росіяни можуть нанести новий комбінований удар по Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал INSIDER UA.

Як зазначається, до удару можуть бути залучені борти МіГ-31К, ударні/імітаційні БПЛА, балістичні ракети Іскандер-М, далека балістика, а також крилаті ракети наземного базування Іскандер-К.

"Київ та область – особлива увага. Ворог днями проводив активну розвідку території", – йдеться у повідомленні.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників. За його словами, росіяни зможуть застосовувати проти України до 1000 дронів на добу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна атака попередження
В кількох регіонах України через обстріли запроваджені аварійні відключення електроенергії
19 січня 2026, 08:50
РФ вночі атакувала Україну 145 безпілотниками: є влучання на 12 локаціях
19 січня 2026, 08:36
Сили оборони за добу ліквідували понад 1000 росіян – Генштаб
19 січня 2026, 07:20
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35
В Одеському ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка
19 січня 2026, 21:19
Кабмін запровадив нову мережу прихистків при відключеннях на понад 48 годин: що важливо знати
19 січня 2026, 20:33
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
19 січня 2026, 20:22
На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли
19 січня 2026, 20:18
В Одесі на жвавій вулиці невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус
19 січня 2026, 20:02
Росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині
19 січня 2026, 19:59
Пожежа в приватному будинку на Київщині забрала життя чоловіка: поліція розслідує обставини
19 січня 2026, 19:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »