Сили оборони за добу ліквідували понад 1000 росіян – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 окупантів, два танки, три бронемашини і 39 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 227 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.01.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині. Внаслідок бою був знищений 21 загарбник, ще 11 поранені.
