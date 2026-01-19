Этой ночью существует угроза нового комбинированного удара РФ по Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 20 января россияне могут нанести новый комбинированный удар по Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал INSIDER UA.

К удару могут быть привлечены борта МиГ-31К, ударные/имитационные БПЛА, баллистические ракеты Искандер-М, дальняя баллистика, а также крылатые ракеты наземного базирования Искандер-К.

"Киев и область – особое внимание. Враг на днях проводил активную разведку территории", – говорится в сообщении.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ планирует существенно нарастить производство ударных беспилотников. По его словам, россияне смогут применять против Украины до 1000 дронов в сутки.