У понеділок, 19 січня, через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У компанії підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитись та закликали стежити за повідомленнями на сторінках місцевих обленерго.

Нагадаємо, російські війська 18 січня завдали удару по важливому енергетичному об'єкту в Корюківському районі Чернігівської області. Знеструмлена низка населених пунктів.

На Одещині через дронову атаку вночі 19 січня пошкоджені обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури.