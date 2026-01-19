09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:11  19 січня
На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 08:50

В кількох регіонах України через обстріли запроваджені аварійні відключення електроенергії

19 січня 2026, 08:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Укренерго
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 19 січня, через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У компанії підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитись та закликали стежити за повідомленнями на сторінках місцевих обленерго.

Нагадаємо, російські війська 18 січня завдали удару по важливому енергетичному об'єкту в Корюківському районі Чернігівської області. Знеструмлена низка населених пунктів.

На Одещині через дронову атаку вночі 19 січня пошкоджені обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли відключення світла електроенергія аварійні відключення
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Обстріл Запоріжжя: в області загорівся житловий будинок
19 січня 2026, 11:15
Росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові: є значні пошкодження
19 січня 2026, 11:05
На Прикарпатті на залізничному переїзді потяг протаранив легковик: троє постраждалих
19 січня 2026, 10:57
Намагалась стрибнути з мосту: на Закарпатті поліція врятувала жінку
19 січня 2026, 10:52
Росія нарощує резерви під Покровськом і готує прорив – Сирський
19 січня 2026, 10:39
РФ суттєво пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Одесі: понад 30 тисяч родин залишилися без світла
19 січня 2026, 10:29
За перші тижні року над Сумщиною знищено понад 150 ворожих БпЛА
19 січня 2026, 10:23
Армія РФ вдарила по Харкову: у місті лунають вибухи
19 січня 2026, 10:15
Хаос як метод зовнішньої політики: підсумки першого року Трампа
19 січня 2026, 10:07
Росіяни завдали удару по Запоріжжю: можливі проблеми зі світлом та водою
19 січня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »