Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 січня ворог атакував Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 126 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на п'яти локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, російські війська 18 січня завдали удару по важливому енергетичному об'єкту в Корюківському районі Чернігівської області. Знеструмлена низка населених пунктів.

На Одещині через нічну дронову атаку пошкоджені будинки, обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури.