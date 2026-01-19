В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 20 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликають споживати електроенергію ощадливо.

Раніше стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України. Надзвичайна ситуація в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону.