16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
15:59  19 січня
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
13:58  19 січня
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
19 січня 2026, 18:59

В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня

19 січня 2026, 18:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 20 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликають споживати електроенергію ощадливо.

Раніше стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України. Надзвичайна ситуація в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону.

Укрэнерго енергетика економіка електрика відключення світла
