11:50  19 січня
Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль
09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 15:19

Кулеба закликав українців випити каву в кафе або пообідати в ресторані, щоб допомогти бізнесу, який страждає від блекаутів

19 січня 2026, 15:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Екс-міністр Кулеба закликав українців допомагати бізнесу у непростий час

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Кулеби у Фейсбуці.

"Будь ласка, сьогодні випийте каву не вдома, а в кав’ярні, пообідайте в ресторані чи купіть смаколики в кіоску, зайдіть на базар, сходіть до перукаря, придбайте щось у невеликому магазині або бодай замовте онлайн – підтримайте мікро-, малий і середній український бізнес", – йдеться у повідомленні.

За словами екс-міністра, який раніше закликав українців воювати із РФ лопатами, бізнесу зараз найважче, адже через удари по енергетиці немає світла й тепла, а витрати зростають.

Нагадаємо, цивільна дружина колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Світлана Павелецька під час війни відкрила у Києві сек-шоп.

Раніше у мережі показали, як ексміністр закордонних справ Кулеба разом з дружиною розважається на концерті. Сам він був у смокінгу, а його кохана була напідпитку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
економіка бізнесмени бізнес Дмитро Кулеба
Стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України
19 січня 2026, 13:39
Українці можуть отримати компенсацію за згорілу через перепади напруги техніку
15 січня 2026, 13:49
В Україні переглянуть правила комендантської години
14 січня 2026, 20:11
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Допомога для переселенців у Харкові: скільки платитимуть в 2026 році
19 січня 2026, 14:37
Ми спостерігаємо провал комунікаційної політики президента
19 січня 2026, 14:04
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
19 січня 2026, 13:58
Стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України
19 січня 2026, 13:39
Кличко попередив голів районів: якщо не приберуть сніг – звернеться до президента
19 січня 2026, 13:35
На Рівненщині через переохолодження загинули двоє людей: ще четверо у лікарні
19 січня 2026, 13:07
Антирейтинг невиплат зарплат: Дніпропетровщина виявилась на першому місці
19 січня 2026, 12:55
У Хмельницькій області зафіксували землетрус – без загрози для людей
19 січня 2026, 12:36
У Запоріжжі жінка викинула з вікна дитину – поліція перевіряє обставини
19 січня 2026, 12:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »