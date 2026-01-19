Кулеба закликав українців випити каву в кафе або пообідати в ресторані, щоб допомогти бізнесу, який страждає від блекаутів
Екс-міністр Кулеба закликав українців допомагати бізнесу у непростий час
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Кулеби у Фейсбуці.
"Будь ласка, сьогодні випийте каву не вдома, а в кав’ярні, пообідайте в ресторані чи купіть смаколики в кіоску, зайдіть на базар, сходіть до перукаря, придбайте щось у невеликому магазині або бодай замовте онлайн – підтримайте мікро-, малий і середній український бізнес", – йдеться у повідомленні.
За словами екс-міністра, який раніше закликав українців воювати із РФ лопатами, бізнесу зараз найважче, адже через удари по енергетиці немає світла й тепла, а витрати зростають.
Нагадаємо, цивільна дружина колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Світлана Павелецька під час війни відкрила у Києві сек-шоп.
Раніше у мережі показали, як ексміністр закордонних справ Кулеба разом з дружиною розважається на концерті. Сам він був у смокінгу, а його кохана була напідпитку.