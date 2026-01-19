Через відключення світла поліція збільшує кількість нічних патрулів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Національна поліція збільшила кількість патрулів, які нестимуть службу, зокрема в нічний час

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Посилення патрулювання спрямоване на:

підтримання публічного порядку;

запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням;

недопущення загроз для людей та об’єктів критичної інфраструктури;

оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через відсутність електроенергії;

інформування громадян та надання необхідної допомоги.

У МВС також наголосили, що без нагальної потреби не варто виходити з дому в нічний час та мати при собі документи, що посвідчують особу.

Як відомо, 16 січня Кабмін затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити коменданський час. Зокрема, українці зможуть пересуватися без спеціальних перепусток. А торговельно-розважальні центри, аптеки, заправки і не тільки, які будуть значитися як пункти незламності, зможуть працювати цілодобово.