09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:11  19 січня
На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
19 січня 2026, 09:51

Через відключення світла поліція збільшує кількість нічних патрулів

19 січня 2026, 09:51
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Національна поліція збільшила кількість патрулів, які нестимуть службу, зокрема в нічний час

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Посилення патрулювання спрямоване на:

  • підтримання публічного порядку;
  • запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням;
  • недопущення загроз для людей та об’єктів критичної інфраструктури;
  • оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через відсутність електроенергії;
  • інформування громадян та надання необхідної допомоги.

У МВС також наголосили, що без нагальної потреби не варто виходити з дому в нічний час та мати при собі документи, що посвідчують особу.

Як відомо, 16 січня Кабмін затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити коменданський час. Зокрема, українці зможуть пересуватися без спеціальних перепусток. А торговельно-розважальні центри, аптеки, заправки і не тільки, які будуть значитися як пункти незламності, зможуть працювати цілодобово.

Україна патрульна поліція поліція патрулювання МВС Комендантська година відключення світла документи ніч
