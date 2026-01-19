Через відключення світла поліція збільшує кількість нічних патрулів
У зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Національна поліція збільшила кількість патрулів, які нестимуть службу, зокрема в нічний час
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.
Посилення патрулювання спрямоване на:
- підтримання публічного порядку;
- запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням;
- недопущення загроз для людей та об’єктів критичної інфраструктури;
- оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через відсутність електроенергії;
- інформування громадян та надання необхідної допомоги.
У МВС також наголосили, що без нагальної потреби не варто виходити з дому в нічний час та мати при собі документи, що посвідчують особу.
Як відомо, 16 січня Кабмін затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити коменданський час. Зокрема, українці зможуть пересуватися без спеціальних перепусток. А торговельно-розважальні центри, аптеки, заправки і не тільки, які будуть значитися як пункти незламності, зможуть працювати цілодобово.