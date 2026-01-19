11:50  19 січня
Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль
09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
19 січня 2026, 13:39

Стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України

19 січня 2026, 13:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Надзвичайна ситуація в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону

Як передає RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев.

За його словами, це просто вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці.

"Це було у 2014 році коли антрацитове вугілля припинили постачати з Донеччини, потім у 2015 році", – зазначив експерт.

Цей стан передбачає скорочення енергоспоживання, спрощення бюрократичних процедур для запуску нової генерації, перерозподіл коштів між статтями витрат в енергетиці, зміна режиму дії комендантської години та інше.

"Ніяких жорстких заходів не застосовано, і я не виключаю, що дія НС продовжиться до закінчення опалювального сезону", – підсумував Рябцев.

Як повідомлялось, у понеділок, 19 січня, в кількох регіонах України через обстріли запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Україна економіка енергетика війна
07 серпня 2025
