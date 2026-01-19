Стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України
Надзвичайна ситуація в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону
Як передає RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев.
За його словами, це просто вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці.
"Це було у 2014 році коли антрацитове вугілля припинили постачати з Донеччини, потім у 2015 році", – зазначив експерт.
Цей стан передбачає скорочення енергоспоживання, спрощення бюрократичних процедур для запуску нової генерації, перерозподіл коштів між статтями витрат в енергетиці, зміна режиму дії комендантської години та інше.
"Ніяких жорстких заходів не застосовано, і я не виключаю, що дія НС продовжиться до закінчення опалювального сезону", – підсумував Рябцев.
Як повідомлялось, у понеділок, 19 січня, в кількох регіонах України через обстріли запроваджені аварійні відключення електроенергії.