Стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Надзвичайна ситуація в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону

Як передає RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев.

За його словами, це просто вжиття тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці.

"Це було у 2014 році коли антрацитове вугілля припинили постачати з Донеччини, потім у 2015 році", – зазначив експерт.

Цей стан передбачає скорочення енергоспоживання, спрощення бюрократичних процедур для запуску нової генерації, перерозподіл коштів між статтями витрат в енергетиці, зміна режиму дії комендантської години та інше.

"Ніяких жорстких заходів не застосовано, і я не виключаю, що дія НС продовжиться до закінчення опалювального сезону", – підсумував Рябцев.

Як повідомлялось, у понеділок, 19 січня, в кількох регіонах України через обстріли запроваджені аварійні відключення електроенергії.