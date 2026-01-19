Сухо і мороз до -20: прогноз погоди на вівторок

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 20-го січня, в Україні збережеться морозяна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра уночі очікується -12…-18 на півночі, а на заході місцями до -20 градусів.

Протягом дня вівторка буде -6…-11 градусів.

"На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, невеликий або помірний. Опади малоймовірні – антициклон", – йдеться у повідомленні.

У Києві 20-го січня – морозно і сухо.

"Далі по тижню, скоріше друга половина, замаячило послаблення морозів. Хоча, якщо чесно, послаблення морозів поєднається із появою опадів та, відповідно, посиленням вітру", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, робочий тиждень в Україні розпочнеться морозами. У понеділок, 19 січня, місцями прогнозують до -22 градусів.