16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
15:59  19 січня
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
13:58  19 січня
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 16:59

Сухо і мороз до -20: прогноз погоди на вівторок

19 січня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 20-го січня, в Україні збережеться морозяна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра уночі очікується -12…-18 на півночі, а на заході місцями до -20 градусів.

Протягом дня вівторка буде -6…-11 градусів.

"На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, невеликий або помірний. Опади малоймовірні – антициклон", – йдеться у повідомленні.

У Києві 20-го січня – морозно і сухо.

"Далі по тижню, скоріше друга половина, замаячило послаблення морозів. Хоча, якщо чесно, послаблення морозів поєднається із появою опадів та, відповідно, посиленням вітру", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, робочий тиждень в Україні розпочнеться морозами. У понеділок, 19 січня, місцями прогнозують до -22 градусів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода зима мороз Синоптики
Фізична активність взимку: як зберегти здоров'я та не захворіти
18 січня 2026, 18:40
В Україні вагони потягів замітає снігом
17 січня 2026, 12:32
Зима у Харкові: секрети виживання від тих, хто живе на вулиці роками
16 січня 2026, 14:50
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На фермі в Ужгородському районі загинули три кози – поліція розпочала розслідування
19 січня 2026, 19:22
В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня
19 січня 2026, 18:59
9 постраждалих і 1 загибла: російські війська вдарили по Слобідському району Харкова
19 січня 2026, 18:43
Гаряче харчування для киян: ДСНС запускає мобільні кухні – Свириденко
19 січня 2026, 18:35
Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата
19 січня 2026, 18:23
Помер легендарний італійський модельєр Валентино: йому було 93 роки – Sky News
19 січня 2026, 18:11
Сподівався втекти за кордон: на Буковині затримали чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику
19 січня 2026, 17:55
РФ за добу атакувала 4 райони Дніпропетровщини: поліція показала наслідки обстрілів
19 січня 2026, 17:41
У Києві викрили розкрадання на ремонті укриттів гуртожитців провідного вишу
19 січня 2026, 17:35
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
19 січня 2026, 17:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »