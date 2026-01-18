Подекуди до -22: робочий тиждень в Україні розпочнеться морозами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

"Морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені, в яких хочеться купатися, стрибати, обгортатися, як стрічками красивими і взагалі уявляти, що це вже радує нас не нагріте віконне скло від сонечка, а думка про весну", – пише вона.

На дорогах завтра ожеледиця.

У Києві 19 січня буде сухо та морозно. Вночі -15, вдень -10 градусів.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода у січні. За даними Укргідрометцентру, в перший місяць 2026 року в Україні переважатиме по-справжньому зимова погода.