Подекуди до -22: робочий тиждень в Україні розпочнеться морозами
Найближчої ночі очікується -14…-22 градуси, завтра вдень -9…-14 градусів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.
"Морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені, в яких хочеться купатися, стрибати, обгортатися, як стрічками красивими і взагалі уявляти, що це вже радує нас не нагріте віконне скло від сонечка, а думка про весну", – пише вона.
На дорогах завтра ожеледиця.
У Києві 19 січня буде сухо та морозно. Вночі -15, вдень -10 градусів.
Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода у січні. За даними Укргідрометцентру, в перший місяць 2026 року в Україні переважатиме по-справжньому зимова погода.
