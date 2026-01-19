16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
UA | RU
UA | RU
19 января 2026, 16:59

Сухо и мороз до -20: прогноз погоды на вторник

19 января 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 20 января, в Украине сохранится морозная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра ночью ожидается -12...-18 на севере, а на западе местами до -20 градусов.

В течение дня вторника будет -6…-11 градусов.

"На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, небольшой или умеренный. Осадки маловероятны – антициклон", – говорится в сообщении.

В Киеве 20 января – морозно и сухо.

"Далее по неделе, скорее вторая половина, замаячило ослабление морозов. Хотя, если честно, ослабление морозов сочетается с появлением осадков и соответственно усилением ветра", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, рабочая неделя в Украине начнется морозами. В понедельник, 19 января, местами прогнозируется до -22 градусов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода зима мороз Синоптики
Физическая активность зимой: как сохранить здоровье и не заболеть
18 января 2026, 18:40
В Украине вагоны поездов заметает снегом
17 января 2026, 12:32
Зима в Харькове: секреты выживания тех, кто живет на улице годами
16 января 2026, 14:50
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Во Львове оштрафовали автосервис за сексистскую рекламу на маршрутке
19 января 2026, 17:19
Напал и сбежал в чужих кроссовках: в Киеве будут судить мужчину, который смертельно избил военного
19 января 2026, 17:06
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
19 января 2026, 16:22
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
19 января 2026, 15:59
В Житомире на ремонте школы "заработали" сотни тысяч
19 января 2026, 15:55
В Винницкой области 62-летняя женщина пыталась вывезти сына подруги за границу, выйдя за него замуж
19 января 2026, 15:49
Кулеба призвал украинцев выпить кофе в кафе или пообедать в ресторане, чтобы помочь страдающему от блекаутов бизнесу
19 января 2026, 15:19
Помощь для переселенцев в Харькове: сколько будут платить в 2026 году
19 января 2026, 14:37
Мы наблюдаем провал коммуникационной политики президента
19 января 2026, 14:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »