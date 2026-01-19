Сухо и мороз до -20: прогноз погоды на вторник

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 20 января, в Украине сохранится морозная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра ночью ожидается -12...-18 на севере, а на западе местами до -20 градусов.

В течение дня вторника будет -6…-11 градусов.

"На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, небольшой или умеренный. Осадки маловероятны – антициклон", – говорится в сообщении.

В Киеве 20 января – морозно и сухо.

"Далее по неделе, скорее вторая половина, замаячило ослабление морозов. Хотя, если честно, ослабление морозов сочетается с появлением осадков и соответственно усилением ветра", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, рабочая неделя в Украине начнется морозами. В понедельник, 19 января, местами прогнозируется до -22 градусов.