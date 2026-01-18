16:05  18 січня
На Рівненщині пожежу в будинку гасили понад 4 години – загинула жінка
13:52  18 січня
ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий
11:49  18 січня
У Полтаві п'яний військовий кинув гранату біля припаркованих машин: як його покарав суд
UA | RU
UA | RU
18 січня 2026, 18:40

Фізична активність взимку: як зберегти здоров'я та не захворіти

18 січня 2026, 18:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зима – не привід відмовлятися від руху. Навпаки, фізична активність у холодну пору року допомагає підтримувати здоров'я та зміцнює імунну систему

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Дослідження свідчать: люди, які регулярно займаються помірною фізичною активністю, рідше хворіють на застуду, ніж ті, хто веде малорухливий спосіб життя. Зокрема, регулярні навантаження здатні знизити ризик гострих респіраторних інфекцій більш ніж на 20%.

Фахівці рекомендують щотижня приділяти щонайменше 150 хвилин аеробним вправам помірної інтенсивності або 75 хвилин інтенсивним тренуванням. Також варто додати силові вправи двічі на тиждень для зміцнення основних груп м’язів.

До помірної активності належать ходьба, їзда на велосипеді в середньому темпі, йога або танці – під час них організм витрачає від 3,5 до 7 ккал за хвилину. Інтенсивні навантаження, такі як біг, швидка ходьба чи бойові мистецтва, спалюють понад 7 ккал за хвилину.

Як залишатися активними взимку

  • Виходьте на прогулянки.

Прогулянки на свіжому повітрі покращують роботу серцево-судинної системи, допомагають організму адаптуватися до перепадів температур, знижують рівень стресу та сприяють виробленню вітаміну D, якого особливо бракує взимку.

  • Обирайте зручний одяг.

Не варто одягатися надто тепло – одяг має бути комфортним і не сковувати рухів. Верхній шар повинен захищати від вітру та снігу. Оптимальне рішення – термобілизна, що прилягає до тіла, та вільний верхній одяг, між якими утворюється повітряний прошарок для збереження тепла.

  • Використовуйте кожну можливість для руху.

Розмовляйте телефоном стоячи, піднімайтеся сходами замість ліфта, проходьте ескалатор пішки, виходьте на зупинку раніше або паркуйте авто трохи далі. Навіть такі дрібниці суттєво підвищують рівень щоденної активності.

  • Будьте активними вдома.

Домашні справи також можуть бути фізичним навантаженням. Миття підлоги, прибирання, винесення сміття чи розкладання продуктів у холодильнику допомагають спалювати калорії та підтримувати форму.

Фахівці наголошують: будь-яка фізична активність краща, ніж її повна відсутність. Навіть невеликі кроки щодня допоможуть зберегти здоров’я, енергію та гарне самопочуття взимку.

Нагадаємо, раніше RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома. А також, 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна спорт МОЗ здоров`я імунітет зима рекомендації фізична нагрузка
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
7 років для президента: одна каденція і ніяких кланів
18 січня 2026, 17:49
В Україні триває аудит Пунктів незламності: залишити відгуки можна в "Дії"
18 січня 2026, 17:44
Волонтери з Польщі зібрали понад мільйон злотих на генератори для Києва
18 січня 2026, 17:23
Українська енергосистема тримається на трьох АЕС: що буде у разі атаки Росії
18 січня 2026, 16:40
На Рівненщині пожежу в будинку гасили понад 4 години – загинула жінка
18 січня 2026, 16:05
В Одесі арештували працівників ТЦК: підозрюють у викраденні і вимаганні
18 січня 2026, 15:29
На Кіровоградщині жінка отруїлася чадним газом – її госпіталізували
18 січня 2026, 14:54
На Київщині ввели екстрені відключення світла: ситуація ускладнена морозами
18 січня 2026, 14:16
ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий
18 січня 2026, 13:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Мар'яна Безугла
Всі блоги »