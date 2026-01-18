Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зима – не привід відмовлятися від руху. Навпаки, фізична активність у холодну пору року допомагає підтримувати здоров'я та зміцнює імунну систему

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я

Дослідження свідчать: люди, які регулярно займаються помірною фізичною активністю, рідше хворіють на застуду, ніж ті, хто веде малорухливий спосіб життя. Зокрема, регулярні навантаження здатні знизити ризик гострих респіраторних інфекцій більш ніж на 20%.

Фахівці рекомендують щотижня приділяти щонайменше 150 хвилин аеробним вправам помірної інтенсивності або 75 хвилин інтенсивним тренуванням. Також варто додати силові вправи двічі на тиждень для зміцнення основних груп м’язів.

До помірної активності належать ходьба, їзда на велосипеді в середньому темпі, йога або танці – під час них організм витрачає від 3,5 до 7 ккал за хвилину. Інтенсивні навантаження, такі як біг, швидка ходьба чи бойові мистецтва, спалюють понад 7 ккал за хвилину.

Як залишатися активними взимку

Виходьте на прогулянки.

Прогулянки на свіжому повітрі покращують роботу серцево-судинної системи, допомагають організму адаптуватися до перепадів температур, знижують рівень стресу та сприяють виробленню вітаміну D, якого особливо бракує взимку.

Обирайте зручний одяг.

Не варто одягатися надто тепло – одяг має бути комфортним і не сковувати рухів. Верхній шар повинен захищати від вітру та снігу. Оптимальне рішення – термобілизна, що прилягає до тіла, та вільний верхній одяг, між якими утворюється повітряний прошарок для збереження тепла.

Використовуйте кожну можливість для руху.

Розмовляйте телефоном стоячи, піднімайтеся сходами замість ліфта, проходьте ескалатор пішки, виходьте на зупинку раніше або паркуйте авто трохи далі. Навіть такі дрібниці суттєво підвищують рівень щоденної активності.

Будьте активними вдома.

Домашні справи також можуть бути фізичним навантаженням. Миття підлоги, прибирання, винесення сміття чи розкладання продуктів у холодильнику допомагають спалювати калорії та підтримувати форму.

Фахівці наголошують: будь-яка фізична активність краща, ніж її повна відсутність. Навіть невеликі кроки щодня допоможуть зберегти здоров’я, енергію та гарне самопочуття взимку.

