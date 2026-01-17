В Україні вагони потягів замітає снігом
Через несприятливі погодні умови потяги Укрзалізниці змітає снігом навіть усередині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.
"Обстановка у поїздах з Одеси. Все купе у снігу", – йдеться у повідомленні.
Раніше синоптики попередили про погіршення погоди 17 січня. За їхніми даними, окрім морозу в Україні очікується вітер та снігопади.
