Зима у Харкові: секрети виживання від тих, хто живе на вулиці роками

Харків уже пережив три військові зими, більш-менш успішно. Проте четверта зима може виявитися складнішою за попередні – і питання виживання стає особливо актуальним

Що робити, якщо мороз, відключення опалення та нестача ресурсів стануть повсякденністю? Журналісти вирішили дізнатися це від тих, хто вже давно виживає на вулиці без житла, опалення та води.

Хто такі "БОМЖі"

Термін "БОМЖ" походить від абревіатури радянської міліції: "особа без певного місця проживання". Спершу він стосувався людей, які не мали постійної прописки, а не обов’язково були бездомними. Із 1990-х років, коли бродяжництво стало масовим явищем, слово набуло широкого вжитку. Часто ці слова використовуються у принизливому значенні щодо людей, які ведуть асоціальний спосіб життя.

Історії виживання

Олександр, 58 років

Три роки тому він приїхав до Харкова з Краснограду. Планував побачити родичів і знайти роботу, але після нападу та втрати документів опинився без засобів для існування.

"Спочатку було дуже тяжко, – розповідає він. – Потім познайомився з людьми, які живуть на вулиці. У нас усі намагаються допомагати одне одному".

Олександр радить: "Знайди тепле місце, де можна перечекати мороз, і користуйся ним лише у особливо холодні дні. Одягай кілька шарів, бережи ноги та голову. Найнебезпечніше – мокрі ноги на морозі. Якщо є можливість, користуйся підвалами біля опалювальних труб або приймальними відділеннями медкомплексів – там тепло і світло".

Сергій (пізніше назвався Сашком), вік не назвав

"Я спадковий бомж, – каже він. – Мої батьки випивали, квартира пішла ще в 1999 році".

Сергій радить: використовувати будь-які сховища – підвали, бомбосховища, притулки на зупинках. Каже, раніше до війни було простіше. Був вокзал. Цілодобово:

"Якщо ганяли на вокзалі, сідав в електричку, так щоб півночі туди, і опівночі назад, ще були цілодобові заклади, де можна було непомітно притулитися, якщо знаєш, де. Натомість зараз є бомбосховища! Люди ними майже не користуються, а для нас якийсь дах та стіни. Найдоступніші – це притулки на зупинках. Вночі там нікого нема, але холодно. Багаття не розпалиш. Щоб там не мерзнути, беру звичайні свічки типу "пігулка", вони дешеві. Метровий шматок цинкованої труби, я його недалеко ховаю, у нього кілька свічок, чим більше, тим краще. Жарко не буде, але й не замерзнеш"

Михайло, Вік: "Я не старий, просто так виглядаю"

Він любить зиму, бо влітку важко переносити спеку і доглядати за ранами. Його секрет виживання – собаки: "Вони зігрівають, а люди через них часто допомагають з їжею. Коли холодно, дві собаки і ковдра – і не замерзнеш".

Вікторович, 48 років

Історія проста: відсидів термін, втратив документи, сестра продала квартиру — іншого шляху, крім життя на вулиці, не залишалося.

Зима – найважчий час. Головне – не допустити обмороження: якщо кінцівки німіють або з’являються червоні чи сині плями, зігрівати поступово і терміново звертатися до лікаря.

Важливо знайти місце, де можна зігрітися. Найпростіше – багаття або свічки у металевому посуді, газовий пальник або плиту на мінімум. Термоізоляційні матеріали, як термоковдри, під верхнім одягом і під взуттям допомагають зберегти тепло навіть у сильний мороз.

"Ще нам якось волонтери термоковдри роздавали, це така тоненька фольга. Річ потрібна. Можна сховатися, але краще обернутися ним, під верхній одяг, і під взуття теж тепло тримає добре, не мерзнеш навіть у сильний мороз", – розповідає Вікторович.

Сподіваємося, що четверта зима пройде відносно благополучно і поради цих харків'ян не знадобляться.

