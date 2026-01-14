18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 20:11

В Україні переглянуть правила комендантської години

14 січня 2026, 20:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні змінять правила щодо комендантської години через сильне похолодання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", – заявив президент.

Він також наголосив, що в країні має збільшитись кількість Пунктів незламності.

Нагадаємо, Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, окрема увага була приділена ситуації в Києві. За його словами, у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

06 січня 2026
07 серпня 2025
