08 грудня 2025, 16:52

У мережі показали, як ексміністр закордонних справ Кулеба разом з дружиною розважається на концерті

08 грудня 2025, 16:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який раніше закликав українців «боротися лопатами» із росіянами, помітили на концерті у компанії ну дуже веселої дружини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

"Поки що в країні війна, екс-міністр закордонних справ Кулеба тусується на концерті Монатика. Сам у смокінгу, поруч – напідпитку і весела дружина. Нізащо не відповідаєш. Не життя, а свято", – йдеться у повідомленні.

Раніше ексміністр Дмитро Кулеба розповів, скільки витрачає на життя в Києві щомісяця. Як з’ясувалось, на місяць йому потрібно близько 5 тисяч доларів США.

