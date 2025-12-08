У мережі показали, як ексміністр закордонних справ Кулеба разом з дружиною розважається на концерті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який раніше закликав українців «боротися лопатами» із росіянами, помітили на концерті у компанії ну дуже веселої дружини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

"Поки що в країні війна, екс-міністр закордонних справ Кулеба тусується на концерті Монатика. Сам у смокінгу, поруч – напідпитку і весела дружина. Нізащо не відповідаєш. Не життя, а свято", – йдеться у повідомленні.

Раніше ексміністр Дмитро Кулеба розповів, скільки витрачає на життя в Києві щомісяця. Як з’ясувалось, на місяць йому потрібно близько 5 тисяч доларів США.