Кулеба призвал украинцев выпить кофе в кафе или пообедать в ресторане, чтобы помочь страдающему от блекаутов бизнесу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Кулебы в Facebook.

"Пожалуйста, сегодня выпейте кофе вне дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, приобретите что-то в небольшом магазине или хоть закажите онлайн – поддержите микро-, малый и средний украинский бизнес", –.

По словам экс-министра, ранее призывавшего украинцев воевать с РФ лопатами, бизнесу сейчас тяжелее всего, ведь из-за ударов по энергетике нет света и тепла, а расходы растут.

Напомним, гражданская жена бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая во время войны открыла в Киеве сек-шоп.

Ранее в сети показали, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с супругой развлекается на концерте. Сам он был в смокинге, а его любимая была под хмельком.