15 січня 2026, 13:49

Українці можуть отримати компенсацію за згорілу через перепади напруги техніку

15 січня 2026, 13:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Громадяни України мають право вимагати відшкодування збитків за техніку, яка вийшла із ладу через перепади напруги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мінфін.

Компенсація за згорілу техніку – не автоматична. Вона розглядається як відшкодування збитків, що пов’язані з недотриманням стандартів. Тобто українцям потрібно довести, що причина саме в якості електропостачання, а не в технічній несправності пристрою.

Розмір компенсації залежить від виду порушення стандартів електропостачання та класу споживача. Наприклад, мінімальна компенсація за недотримання стандарту якості становить 200 грн для побутових споживачів, 400 грн для малого бізнесу та 600 грн для непобутових споживачів. Втім, ця сума може зростати залежно від кількості днів та обсягів споживання електроенергії, коли були порушення.

"У разі виходу з ладу техніки перш за все необхідно звернутися до постачальника електроенергії з письмовою заявою. У ній слід описати ситуацію, вказати перелік пошкодженої техніки та бажану суму відшкодування збитків. За можливості до заяви додаються документи, які підтверджують розмір шкоди, наприклад чеки, квитанції, договори або акти сервісного центру", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли про те, як вимикатимуть світло 15 січня. Відповідне попередження опублікували у пресслужбі Укренерго.

