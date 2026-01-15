47 млн грн на "паперові" дрони – на Донеччині викрили шахраїв у військовій частині

Фото: Прокуратура України

У Донецькій області викрили злочинну організацію в одній із військових частин, яка привласнювала бюджетні кошти, виділені на оборонні закупівлі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.В

За даними слідства, у 2024 році колишній командир військової частини створив стійку ієрархічну структуру. До неї залучили діючих військовослужбовців, відповідальних за закупівлі, приймання майна та оформлення документації, а також цивільну особу для взаємодії з постачальниками.

Замість реальної поставки техніки організація оформлювала паперові закупівлі:

уклали 37 договорів на нібито постачання FPV-дронів і оптичного обладнання;

безпілотники фактично не надходили до частини, а частину прицілів замінювали дешевшими виробами;

виконання контрактів підтверджувалося фальшивими документами, через що бюджетні кошти перераховувалися без фактичної поставки.

Збитки державного бюджету перевищили 47 млн грн, що безпосередньо впливало на забезпечення військового підрозділу в умовах воєнного стану.

Учасників організації затримали 12 січня у Краматорську. Їм повідомили про підозру.

13 січня суд обрав запобіжний захід п'ятьом учасникам – тримання під вартою без визначення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, яка привласнила майже 3 млрд грн бюджетних коштів на закупівлю мін для ЗСУ. Результати фізико-хімічних досліджень, перевірок і комплексної судової експертизи підтвердили непридатність мін: невідповідність технічним умовам, недостатню кількість вибухової речовини та відмови ініціювання вибуху.