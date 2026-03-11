Стало відомо, скільки людей проживає у Костянтинівській громаді на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"У Костянтинівці число людей, які залишаються, не дуже змінюється. Там 2800 людей у громаді, а 2700 – це у самому місті. Є поодинокі випадки евакуації, бо там пішки людей виводять, якщо вдається… Виходять з велосипедами, їм допомагають інколи. Було на тачці бабусю вивозили. Але масової евакуації там, звісно, нема", – повідомив він.

Нагадаємо, наприкінці лютого росіяни знищили дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області. Таким чином, РФ свідомо створила загрозу гуманітарної катастрофи.