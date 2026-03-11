16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
UA | RU
UA | RU
11 березня 2026, 20:30

На Запоріжжі росіяни атакували авто, яке евакуйовувало людей

11 березня 2026, 20:30
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Запорізькій області росіяни атакували евакуаційне авто рятувальників. Це сталось, коли офіцери вивозили людей з прифронтового села

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники вивозили з прифронтового села подружжя: 71-річну жінку та 70-річного чоловіка. У машині з ними знаходились троє співробітників рятувальної служби. Саме тоді окупанти підступно вдарили двома FPV-дронами: вони вибухнули поруч з автівкою. Внаслідок удару продовжувати рух стало неможливо.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Евакуацію завершили на іншому авто.

"Цей випадок вкотре показує цинізм росіян: удари завдають навіть по евакуаційних автомобілях, де перебувають рятувальники та мирні жителі", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, РФ щонайменше три рази обстріляла Краматорськ ввечері 6 та вночі 7 березня. Наразі відомо про одну загиблу та шестеро поранених людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація окупанти Запорізька область
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Стало відомо, скільки людей проживає у Костянтинівській громаді на Донеччині
11 березня 2026, 21:27
На Буковині в тілі військового, якого повернули з полону РФ, знайшли боєприпас під шкірою
11 березня 2026, 20:45
Українські дрони знищили артилерію, транспорт й укриття противника на Курському та Північно-Слобожанському напрямках
11 березня 2026, 20:26
Війни вигідні. Виробники зброї потирають руки
11 березня 2026, 20:09
Школярка із Тернополя перемогла на міжнародному конкурсі у Парижі
11 березня 2026, 19:49
Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла
11 березня 2026, 19:15
У Харківській області 15-річного хлопця підозрюють у ґвалтуванні дітей
11 березня 2026, 18:37
У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток
11 березня 2026, 18:12
Час повернути авіасполучення в Україну
11 березня 2026, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »