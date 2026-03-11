На Запоріжжі росіяни атакували авто, яке евакуйовувало людей

Фото: ДСНС

У Запорізькій області росіяни атакували евакуаційне авто рятувальників. Це сталось, коли офіцери вивозили людей з прифронтового села

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники вивозили з прифронтового села подружжя: 71-річну жінку та 70-річного чоловіка. У машині з ними знаходились троє співробітників рятувальної служби. Саме тоді окупанти підступно вдарили двома FPV-дронами: вони вибухнули поруч з автівкою. Внаслідок удару продовжувати рух стало неможливо.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Евакуацію завершили на іншому авто.

"Цей випадок вкотре показує цинізм росіян: удари завдають навіть по евакуаційних автомобілях, де перебувають рятувальники та мирні жителі", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, РФ щонайменше три рази обстріляла Краматорськ ввечері 6 та вночі 7 березня. Наразі відомо про одну загиблу та шестеро поранених людей.