16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
14:36  14 січня
Під Києвом люди сидять без світла понад 20 годин
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 16:58

Керівник фінслужби однієї з бригад на Запорізькому напрямку привласнив майже 10 млн грн і втік

14 січня 2026, 16:58
фото: ДБР
Державне бюро розслідувань затримало керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад, яка виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначається, посадовець привласнив кошти, призначені для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

"Протягом 2023-2025 років фігурант маніпулював фінансовими даними та реквізитами банківських карток бійців, що дозволило йому привласнити 9,7 млн грн. Частину цих коштів він витратив на азартні ігри", – йдеться у повідомленні.

Для реалізації протиправних дій посадовець відкрив у різних фінансових установах України 14 банківських рахунків. Він змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців, спрямовуючи їхні виплати на власні рахунки.

За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, у Запорізькій області судитимуть колишнього комбрига, який виплатив власній дружині понад 1 млн грн за фіктивну участь у бойових діях.

схема армія гроші ДБР Запорізька область
