Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
Перед цим в Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канали.
Відомо, що внаслідок атака РФ по Запоріжжю поранення отримали щонайменше троє осіб.
Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч із місцем удару.
Як повідомлялось, упродовж минулої доби російські війська завдали 706 ударів по 37 населених пунктах Запорізької області.
