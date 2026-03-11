16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
11 березня 2026, 20:09

Війни вигідні. Виробники зброї потирають руки

11 березня 2026, 20:09
Читайте также на русском языке
Те, як пристрасно Україна вписується в близькосхідну війну, красномовно виказує ту моторошну істину, що війни вигідні
Те, як пристрасно Україна вписується в близькосхідну війну, красномовно виказує ту моторошну істину, що війни вигідні
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ми вже будемо вчити арабів збивати іранські шахеди (ще би самим навчитись…); ми вже визвалися виробляти балістичні ракети (ще би самим їх мати 3000…); ми вже всіх проконсультували на дронову тему (ще би самим мільйон мати…); ми вже в нетерплячому очікуванні на багатомільярдні воєнні контракти…

Таке враження, наш ворог покладений на лопатки, народ підняв чарчину за всеохопну й остаточну перемогу, жоден ворожий дрон не може прошмигнути повз нашу систему ППО, жодна ворожа ракета не здатна завдати руйнувань і смертей, ми на прикладі своєї війни показали феноменальний успіх – тож тепер можна сміло експортувати його в інші гарячі точки й ходити по світу в статусі загальновизнаних асів війни і всіх повчати, як правильно воювати.

Війни вигідні. Виробники зброї потирають руки. Виручка тече рікою. Вояцтво з навиками бойових дій – нарозхват. Твоя трагедія стає твоїм навиком. Досвід війни стає товаром.

Це вирок – у світовий контекст вписуватися не культурними чи цивілізаційними досягненнями, а вмінням убивати й воювати.

У 17 столітті козаки робили те саме – продавали свої армійські послуги тим, хто заплатить. Воювали на війнах половини світу. А в рідній хаті – кінь не валявся.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна зброя політика мир
У Києві нацгвардієць продав два автомати Калашникова за 55 тис. грн
11 березня 2026, 11:58
Переговори України, США та РФ: Зеленський розповів, коли і де відбудеться зустріч
11 березня 2026, 07:55
Стало відомо, хто поїхав на Близький Схід домовлятися про взаємну допомогу Україні
10 березня 2026, 23:02
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
На Буковині в тілі військового, якого повернули з полону РФ, знайшли боєприпас під шкірою
11 березня 2026, 20:45
На Запоріжжі росіяни атакували авто, яке евакуйовувало людей
11 березня 2026, 20:30
Українські дрони знищили артилерію, транспорт й укриття противника на Курському та Північно-Слобожанському напрямках
11 березня 2026, 20:26
Школярка із Тернополя перемогла на міжнародному конкурсі у Парижі
11 березня 2026, 19:49
Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла
11 березня 2026, 19:15
У Харківській області 15-річного хлопця підозрюють у ґвалтуванні дітей
11 березня 2026, 18:37
У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток
11 березня 2026, 18:12
Час повернути авіасполучення в Україну
11 березня 2026, 17:59
На Вінниччині чоловік зґвалтував доньку колишньої
11 березня 2026, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »