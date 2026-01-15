47 млн грн на "бумажные" дроны – в Донецкой области разоблачили мошенников в воинской части

Фото: Прокуратура Украины

В Донецкой области разоблачили преступную организацию в одной из воинских частей, которая присваивала бюджетные средства, выделенные на оборонные закупки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews. В

По данным следствия, в 2024 году бывший командир воинской части создал стойкую иерархическую структуру. К ней привлекли действующих военнослужащих, ответственных за закупки, прием имущества и оформление документации, а также гражданское лицо для взаимодействия с поставщиками.

Вместо реальной поставки техники организация оформляла бумажные закупки:

заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования;

беспилотники фактически не поступали в часть, а часть прицелов заменяли более дешевыми изделиями;

исполнение контрактов подтверждалось фальшивыми документами, из-за чего бюджетные средства перечислялись без фактической поставки.

Ущерб государственного бюджета превысил 47 млн грн, что непосредственно влияло на обеспечение военного подразделения в условиях военного положения.

Участники организации были задержаны 12 января в Краматорске. Им сообщили о подозрении.

13 января суд избрал меру пресечения пяти участникам – содержанию под стражей без определения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее правоохранители прекратили деятельность преступной организации, присвоившей почти 3 млрд грн бюджетных средств на закупку мин для ВСУ. Результаты физико-химических исследований, проверок и комплексной судебной экспертизы подтвердили непригодность мин: несоответствие техническим условиям, недостаточное количество взрывчатого вещества и отказ от инициирования взрыва.