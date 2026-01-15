11:40  15 января
В Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке
09:50  15 января
В Полтавской области маршрутка врезалась в дерево: пострадал водитель
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
UA | RU
UA | RU
15 января 2026, 10:35

47 млн грн на "бумажные" дроны – в Донецкой области разоблачили мошенников в воинской части

15 января 2026, 10:35
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области разоблачили преступную организацию в одной из воинских частей, которая присваивала бюджетные средства, выделенные на оборонные закупки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews. В

По данным следствия, в 2024 году бывший командир воинской части создал стойкую иерархическую структуру. К ней привлекли действующих военнослужащих, ответственных за закупки, прием имущества и оформление документации, а также гражданское лицо для взаимодействия с поставщиками.

Вместо реальной поставки техники организация оформляла бумажные закупки:

  • заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования;
  • беспилотники фактически не поступали в часть, а часть прицелов заменяли более дешевыми изделиями;
  • исполнение контрактов подтверждалось фальшивыми документами, из-за чего бюджетные средства перечислялись без фактической поставки.

Ущерб государственного бюджета превысил 47 млн грн, что непосредственно влияло на обеспечение военного подразделения в условиях военного положения.

Участники организации были задержаны 12 января в Краматорске. Им сообщили о подозрении.

13 января суд избрал меру пресечения пяти участникам – содержанию под стражей без определения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее правоохранители прекратили деятельность преступной организации, присвоившей почти 3 млрд грн бюджетных средств на закупку мин для ВСУ. Результаты физико-химических исследований, проверок и комплексной судебной экспертизы подтвердили непригодность мин: несоответствие техническим условиям, недостаточное количество взрывчатого вещества и отказ от инициирования взрыва.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область Краматорск дроны схема мошенничество ГБР военная часть
За $12 тысяч – фиктивная инвалидность: ДБР задержало пограничника из Днепропетровщины
15 января 2026, 08:18
Руководитель финслужбы одной из бригад на Запорожском направлении присвоил почти 10 млн грн и скрылся
14 января 2026, 16:58
На Волыни задержали чиновника ТЦК, бравшего взятки за снятие мужчин с розыска
14 января 2026, 13:26
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Дистанционная инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине задержали военного-организатора схемы
15 января 2026, 14:07
Украинцы могут получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения
15 января 2026, 13:49
Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
15 января 2026, 13:45
В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку
15 января 2026, 13:36
В Киевской области в пожаре погибла женщина, пострадали мужчина и трое детей
15 января 2026, 13:20
На Запорожье из двух районов необходимо эвакуировать еще более 500 человек – ОВА
15 января 2026, 13:08
Вражеский дрон уничтожил автомобиль полиции во время эвакуации жителей Харьковщины
15 января 2026, 12:57
Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области будут судить чиновника одной из больниц
15 января 2026, 12:48
Погиб военный ТЦК, ранены полицейские: в Днепре судили женщину, которая помогла устроить теракт
15 января 2026, 12:45
Россияне сбросили КАБ на Белополье: есть погибший, четверо раненых
15 января 2026, 12:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »