Школярка із Тернополя перемогла на міжнародному конкурсі у Парижі

фото: Тернопільська міська рада

Учениця Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Марта Мороз стала лауреаткою першої премії на міжнародному конкурсі «Vernissage de Printemps» («Весняний вернісаж») у Парижі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Зазначається, що дівчина перемогла в номінації "Образотворче мистецтво", представивши роботу "Тінь Атласа".

Конкурс проходив у два тури, а участь у ньому взяли талановиті діти та дорослі з різних країн світу. Журі відзначило високу технічну майстерність і оригінальність роботи тернополянки, присудивши їй перше місце.

Наразі Марта навчається у 3-му класі відділу "Художнє оздоблення текстилю".

