Українські дрони знищили артилерію, транспорт й укриття противника на Курському та Північно-Слобожанському напрямках
Оператори підрозділу «Aquila» бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по цілях на Курському та Північно-Слобожанському напрямках
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Протягом чергового бойового завдання прикордонники знищили дві гармати, дві антени зв'язку та один транспортний засіб.
Також під влучні удари дронів потрапили чотири укриття противника, квадроцикл та склад боєприпасів.
Нагадаємо, на днях українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахеда". Місце повітряного бою не називається.
Сили ППО знешкодили 90 з 99 безпілотників, якими РФ атакувала УкраїнуВсі новини »
11 березня 2026, 08:42Втрати Росії станом на 11 березня: Генштаб оновив дані
11 березня 2026, 07:52РФ завдала понад 700 ударів по Запорізькій області: поранено 67-річного чоловіка
11 березня 2026, 07:07
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Стало відомо, скільки людей проживає у Костянтинівській громаді на Донеччині
11 березня 2026, 21:27На Буковині в тілі військового, якого повернули з полону РФ, знайшли боєприпас під шкірою
11 березня 2026, 20:45На Запоріжжі росіяни атакували авто, яке евакуйовувало людей
11 березня 2026, 20:30Війни вигідні. Виробники зброї потирають руки
11 березня 2026, 20:09Школярка із Тернополя перемогла на міжнародному конкурсі у Парижі
11 березня 2026, 19:49Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла
11 березня 2026, 19:15У Харківській області 15-річного хлопця підозрюють у ґвалтуванні дітей
11 березня 2026, 18:37У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток
11 березня 2026, 18:12Час повернути авіасполучення в Україну
11 березня 2026, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі