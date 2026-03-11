Українські дрони знищили артилерію, транспорт й укриття противника на Курському та Північно-Слобожанському напрямках

фото: ДПСУ

Оператори підрозділу «Aquila» бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по цілях на Курському та Північно-Слобожанському напрямках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Протягом чергового бойового завдання прикордонники знищили дві гармати, дві антени зв'язку та один транспортний засіб.

Також під влучні удари дронів потрапили чотири укриття противника, квадроцикл та склад боєприпасів.

Нагадаємо, на днях українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахеда". Місце повітряного бою не називається.